Vakbonden voeren actie nadat buschauffeur ziekenhuis wordt ingeslagen tijdens rit in Brugge: “Willen hem hart onder de riem steken”

Brugge Rechter beveelt bijkomend onderzoek naar brandstich­ting door Bruggeling in eigen woning

Het is nog niet duidelijk of Bruggeling K.S. (34) schuldig is aan brandstichting in z’n eigen woning langs de Koolkerkse Steenweg. De rechter beval dinsdagmorgen bijkomend onderzoek naar de feiten.

15 november