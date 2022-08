Vakantie is nog niet voorbij of daar is het programma van Student Welcome al

“Brugge Studentenstad zorgt er alvast voor dat de zomer in september blijft nazinderen, met Student Welcome”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “Elk jaar nodigen we alle studenten in Brugge uit om het academiejaar in te zetten met de nodige portie muziek en ambiance op de balkonrotonde, die die dag omgeturnd wordt tot een heuse festivalsite.” De toegang is gratis en er zijn dit jaar geen beperkingen meer, zoals het Covid Safe Ticket. Op het programma staan vanaf 17 uur onder meer Jebroer, De Bromeo’s en Jamie Lee Six.