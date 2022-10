Vader Geert is trainer en zoon Arne doelman bij de Red Flamingos: “Ook met een amputatie kun je nog voetballen”

Brugge Raf en Henriette schitteren in nieuwe documentai­re over buurtwin­kels in Vlaanderen: “Ik hoop dat kijkers beseffen dat sociaal contact het allerbe­lang­rijk­ste is”

In de nieuwe documentaire ‘Zolang we nog kunnen’ van regisseur Philippe Niclaes, die op 16 november in première gaat op het gloednieuw Brugs filmfestival Docfest, kan je niet om Raf en Henriette van de buurtwinkel in Koolkerke heen. Ze stelen, net als in 2007 tijdens het programma Man Bijt Hond, de show door gewoon hun authentieke zelf te blijven. “Alles wat buurtwinkels in de kijker zet, willen we mee promoten.”

18 oktober