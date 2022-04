Vader geeft 15-jarige skater kopstoot voor ogen van z'n eigen kinderen: "Het was per ongeluk”

De feiten speelden zich op 24 augustus 2019 af op een skatepark in Brugge. Volgens de burgerlijke partij wilde een 15-jarige tiener die dag een truc doen met z’n skateboard. Hij vroeg enkele andere aanwezige jongeren om afstand te houden, maar dat was niet naar de zin van Bruggeling M.C. (38). “De beklaagde vond het niet kunnen dat die jongen meer plaats vroeg en deelde hem een kopstoot uit”, klonk het. “De feiten hebben een diepe indruk nagelaten op het slachtoffer. Hij heeft angstpsychoses ontwikkeld en durfde lang niet meer alleen op straat te lopen of naar school te fietsen.”

Ook de moeder van het slachtoffer nam op de zitting het woord. Samen met haar man kwam ze in totaal iets meer dan 3.000 euro schadevergoeding vragen. “Het is goed dat m’n zoon vroeg om afstand te houden. Hij wilde gewoon geen ongelukken veroorzaken. Met geweld los je toch niets op? Praten is de boodschap! Het is ook bijzonder jammer dat de kinderen van die man dat allemaal hebben moeten zien.” Volgens het parket kwam M.C. in het verleden al enkele keren in aanraking met het gerecht. De verdediging vroeg echter de vrijspraak. “Het slachtoffer was helemaal niet zo vriendelijk en heeft die andere kinderen weggejaagd”, pleitte de advocate van de Bruggeling. “Mijn cliënt verhief z’n stem, maar heeft nooit fysieke agressie gebruikt. Hij zag in z’n ooghoek een bal op hem afkomen, heeft z’n hoofd weggetrokken en is zo tegen die jongen terechtgekomen.” Vonnis op 5 mei.