Vader (53) die tienerzoon vuistslag geeft en echtgenote verwondt, krijgt 18 maanden cel: “Hij betekent een gevaar voor zijn gezin”

BruggeEen 53-jarige Bruggeling is veroordeeld tot 18 maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij zijn toenmalige echtgenote en hun toen 13-jarige zoon. G.P. was daarmee niet aan zijn proefstuk toe.

De lokale politie van Brugge werd op 7 mei 2020 opgeroepen voor echtelijke problemen bij het gezin in Assebroek. Een toen 47-jarige vrouw was duidelijk overstuur en had een wonde aan de achterkant van haar hoofd. Haar echtgenoot gaf toe dat ze ruzie hadden, maar stelde dat hij haar niet geslagen had. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat hij het slachtoffer aan haar benen uit de zetel had getrokken.

Het was evenwel niet voor het eerst dat er binnen het gezin sprake was van geweld. P. was in november 2019 namelijk al veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor slagen aan zijn echtgenote en aan hun twee minderjarige zonen. Volgens een van de zonen bleef het sindsdien bij kleine ruzies, maar zouden ze toch beter scheiden. De straf werd eind januari 2021 bevestigd door het hof van beroep. De beklaagde moest zich onder andere aan een alcoholverbod houden. Al had de vijftiger het toen eigenlijk al verkorven.

Officieel gescheiden

Op 12 januari 2021 was de politie namelijk al opnieuw tussenbeide moeten komen. De toen dertienjarige zoon van het gezin haalde verbaal uit omdat hij de situatie niet meer aankon. Tijdens de daaropvolgende discussie gaf zijn vader hem een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer liep daarbij verwondingen op aan zijn oog, zijn kaak en zijn lip. Volgens de jongen dronk de beklaagde sinds de feestdagen opnieuw dagelijks.

In eerste instantie ontkende G.P. het geweld tegen zijn zoon. Later verklaarde hij aan de onderzoeksrechter dat hij zich enkel probeerde te verdedigen. Naar eigen zeggen kampte hij ook niet meer met een alcoholprobleem. Na een maand voorhechtenis werd de beklaagde onder voorwaarden vrijgelaten, maar dat liep niet van een leien dakje. Er was snel opnieuw sprake van alcoholmisbruik. Toch vroeg P. om hem opnieuw probatievoorwaarden op te leggen.

De rechter veroordeelde de vijftiger uiteindelijk tot achttien maanden effectieve celstraf en 800 euro boete voor opzettelijke slagen en verwondingen op zijn toenmalige echtgenote en zijn minderjarige zoon. “De beklaagde betekent een gevaar voor zijn gezin”, verwees de rechter in het vonnis naar de bevindingen van de gerechtspsychiater. Nog dit: ondertussen is het koppel wel officieel gescheiden.

