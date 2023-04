Vaarbewijzen gaan binnenkort digitaal. “Gedaan met de vele paperassen”

Kunstenaar Aäron Willem toont ‘zijn familie' tijdens expo in Speelmans­ka­pel

Kunstenaar Aäron Willem (41) stelt van 7 tot 23 april zijn expo ‘Extended family’ tentoon in BEEN vzw, in de Speelmanskapel in Brugge. Hij toont er zijn reeks schilderijen die niet alleen gemaakt zijn om aan een muur te hangen, maar ook een rituele betekenis krijgen. De personen die hij portretteert worden immers ook deel van zijn familie.