Universiteit Gent wil 150 extra studentenkamers huren in Brugge

In Gent staan nog steeds meer dan 1.000 studenten op de wachtlijs voor een kot. Door het blijvende tekort aan studentenhuivesting wil de universiteit 150 extra kamers huren in hetzelfde gebouw in Brugge. Daar laten ze verstaan dat er op dit moment geen tekort is in Brugge, maar dat ze vooral het evenwicht willen bewaren.