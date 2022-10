Ultiem eerbetoon aan ereburgemeester Patrick Moenaert: “Natuurlijk streelt dit mijn ego”

Brugge Bekende Brugse schilder Frank Slabbinck (78) stelt samen met zijn zonen Stan (48) en Sammy (45) tentoon in de Speelmans­ka­pel

Van 14 tot 30 oktober brengt B.E.E.N. twee generaties kunstenaars samen in ‘3x Slabbinck’, een overzichtstentoonstelling met werk van vader en zonen van de bekende Brugse kunstenaarsfamilie. Collages, schilderijen en installaties geven een inkijk in het oeuvre van Frank, Sammy en Stan Slabbinck en overspannen een periode van vijftig jaar.

15 oktober