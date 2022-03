Uitwijken trekt naar vijf Brugse wijken met een café-restaurant en heel veel film, muziek en theater

Op elke locatie staat drie weken lang de Uitwijkenkaravaan, inclusief de bureauwagen waar het Uitwijkenteam aan het werk is en het Uitwijken-Café dat 5 dagen op 7 open is. Starten gebeurt op 5 april in het Leliepark in Assebroek. Daarna volgen het speelplein aan de Hogeweg in Sint-Andries (10 tot 28 mei), het oude rugbyveld in de Poelweg in Sint-Pieters (7 tot 25 juni), Fort van Beieren in Koolkerke (9 tot 27 augustus) en Zwankendamme in het park aan de Doornweg (13 september tot 2 oktober). Er is altijd film, geprogrammeerd door MOOOV, en er zijn muzikale acts: Cactus Muziekcentrum programmeert muziek op maat en Uitwijken brengt telkens een concert van Billie Kawende. Jong Volk presenteert in elke wijk een ‘song of da hood’, een lied dat gebaseerd is op input van (jonge) buurtbewoners. De rest van het programma is aangepast aan de plaats waar en het moment waarop het Uitwijkenteam te gast is. Elke wijk heeft zijn eigen thema.