Uitslaande brand vernielt twee rijwoningen: Langestraat tijdlang volledig afgesloten

Brugge Ook tv-figuur An Lemmens en acteur Pol Goossen willen dat Brugs Dolfinari­um de deuren sluit: “Waar blijft het uitdoofsce­na­rio dat ons beloofd is?”

Dierenrechtenorganisatie Bite Back vraagt Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) werk te maken van een uitdoofbeleid voor het laatste dolfinarium in België. Ben Weyts zette de dolfinariumkwestie in 2019 in zijn beleidsprogramma, maar nog altijd is niet afgekondigd wanneer het uitdoofscenario voor het Boudewijn Seapark zou intreden. Een open brief, ondertekend door ondernemers en BV’s, moet spoed zetten achter de kwestie.

27 oktober