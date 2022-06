Uitgestelde wegenwerken aan Blankenbergse Steenweg staan begin juli op de planning

Brugge Dan toch nog geen beslissing in zaak “buren vs. padelvel­den”: Vonnis in kortgeding nog niet klaar

Er is dan toch nog geen beslissing in het geschil tussen tennis- en padelclub KTC Azalea en de buren. De rechter in kortgeding zou vrijdag vandaag een oordeel vellen, maar het vonnis was nog niet klaar. Dat zou volgende week donderdag wel het geval moeten zijn.

24 juni