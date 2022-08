Uitgestelde 80's fuif in Daverlo op de kalender in september

Wie nog eens lekker uit de bol wil gaan op Michael Jackson, Madonna, Duran Duran, U2, Pet Shop Boys, The Simple Minds, Dire Straits of The Cure moet op zaterdag 10 september vanaf 20 uur in Cultuurzaal Daverlo zijn. “We zorgen voor een supergezellige fuif waar iedereen die komt nog eens volledig uit zijn dak kan gaan op de allerbeste muziek uit dit fantastische decennium”, zegt organisator Pieter Ver Eecke. Kaartjes in voorverkoop kosten 12 euro. Ze zijn verkrijgbaar in de cafetaria van Daverlo, Joey’s Café, L’Estaminet, ‘t Hof van Beroep, The Vintage, De Kelk, KarmaMarkt, Twee Meisjes, in ‘t Risico en in The Crash. Aan de deur betaal je 15 euro. Ook online kun je kaartjes bestellen via pieter.ver.eecke@telenet.be.