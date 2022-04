Uitbreiding parking ‘t Zand loopt vertraging op

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de uitgebreide parking in de eerste week van de paasvakantie volledig klaar zou zijn. Het gaat om de derde uitbreiding ooit van de ondergrondse parking ‘t Zand: van 1.297 naar 1.932 plaatsen. Straks is het de grootste ondergrondse parking van ons land. De oorspronkelijke parking werd geopend in 1981, een eerste uitbreiding kwam er in 1993, een tweede in 2001 bij de bouw van het Concertgebouw.