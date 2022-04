Uitbater van Running Center opent naast de deur ook boetiek voor wielerliefhebbers: “Inspiratie voor deze droom opgedaan in Zweden, waar winkelen een beleving is”

BruggeIn de Gistelsesteenweg in Sint-Andries is zopas de wielerwinkel Bike Boutique geopend. Deze nieuwe concept store is het geesteskind van Davy Vandekerckhove en Stefanie Desot en brengt enkele exclusieve merken voor wielerkledij onder een dak samen.

Davy Vandekerckhove ken je sinds anderhalf jaar als het gezicht van Running Center. Hij trad in de voetsporen van Filip Vannieuwenburg die de zaak 30 jaar lang succesvol uitbaatte. Davy gaf er sindsdien zijn eigen touch aan, door het aanbod verder uit te breiden en meer beleving in de winkel te creëren. Die aanpak werpt zijn vruchten af en de winkel draait goed. Het idee voor een nieuwe zaak met een focus op wielerkledij groeide toen Davy met zijn vrouw op reis was in Zweden.

“Je vindt er tal van kleine boetiekwinkeltjes, mooi ingericht en waar je ook terecht kunt voor koffie en een gezellige babbel. Zo groeide onze droom om in Brugge iets gelijkaardigs uit de grond te stampen. Als bij toeval deed er zich enkele maanden later een opportuniteit voor en konden we het pand naast Running Center kopen.” Dat pand werd in januari volledig heringericht. Daarvoor liet Davy zich bijstaan door een ervaren schrijnwerker. “We hebben veel hout gebruikt om het huiselijk gevoel te versterken. Wie binnenkomt krijgt dan ook niet de indruk dat hij zich in een winkel bevindt. Zo is er nergens een rek te zien. Wat eerst opvalt zijn de zeteltjes om gezellig bij te praten. De absolute eyecatcher is een zes meter brede foto die genomen is tijdens de wielerklassieker Strade Bianche.”

Outfit op maat

Bike Boutique gaat prat op zijn unieke aanbod. “Zo zijn we exclusieve verdeler van Scicon en Pas Normal Studios. Dit laatste merk combineert traditionele fietskledij met vooruitstrevende designs, inclusief moderne patronen en frisse kleuren. Door het gebruik van technische stoffen die duurzaamheid verzekeren is het merk ook geliefd bij profrenners. Maar wees gerust, ook recreatieve fietsers zijn bij ons meer dan welkom. We gaan steeds in samenspraak met de klant een outfit op maat samenstellen.”

Wielercommunity uitbouwen

Maar er is meer. Davy wil vanuit zijn winkel mensen met een gedeelde passie voor het fietsen samenbrengen en events opzetten. “We willen de Brugse wielergemeenschap verder uitbouwen en versterken. Zo gaan we zelf ritten organiseren. Nu donderdag staat de eerste rit bijvoorbeeld al gepland. Stiekem dromen we er ook van om naar aanloop van de start van de Ronde van Vlaanderen een exclusief event te organiseren. Zo zetten we Brugge als wielerstad nog meer op de kaart”, besluit Davy Vandekerckhove trots.

Bike Boutique is telkens open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 uur tot 18 uur en op zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Naast een fysieke winkel in de Gistelse Steenweg 550 is er ook een webshop.

Volledig scherm Burgemeester Dirk De fauw kwam afgelopen weekend Bike Boutique openen © RV