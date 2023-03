Uit eten met de kids: 6 kindvriendelijke restaurants in Brugge en het hinterland

Op restaurant gaan met kinderen kan een uitdaging zijn. Uren stilzitten is niet vanzelfsprekend voor een kind en het zijn vaak kieskeurige eters. Geen zorgen, in deze zes restaurants in Brugge en het hinterland kunnen de kleinsten naar hartenlust spelen en staat er van alles op het menu waar ze van gaan watertanden. Ook voor de ouders is het er gezellig tafelen.