Typische ‘Engelse pub’ De Belleman staat te koop: “Noodgedwongen afscheid na 26 jaar lief en leed met mijn klanten”

ASSISEN. Tom “Spier” Debaillie (59) schuldig aan oudermoord op z’n vader Frans (90): “Onvoor­stel­ba­re, zinloze en onmenselij­ke geweldda­den”

In het Brugse assisenhof is Tom Debaillie (59) schuldig verklaard aan oudermoord. De Kortrijkzaan schopte z’n vader Frans (90), een gepensioneerd arts, drie jaar geleden dood in z’n kasteel Hoog Mosscher in Kortrijk. Zelf beweerde de ex-wereldkampioen bodybuilden zich maar één vuistslag te herinneren. Herlees alle pleidooien en de motivering van het arrest in onze liveblog hieronder.