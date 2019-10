Twintigtal transmigranten uit vrachtwagen gehaald op N31 richting Zeebrugge

65 jaar en nu vervult Thierry zijn grote droom: “Een eigen jazzclub, dat is fantas­tisch”

25 oktober Leeftijd is maar een getal. Dat bewijst Thierry Van Meckeren in Brugge. Hij opende op zijn 65ste zopas Take Five, een jazzclub met restaurant in de Cordoeanierstraat. Voor Van Meckeren is het een droom die uitkomt. “Ik ben ongelooflijk trots, maar vooral vol energie om dit te realiseren.”