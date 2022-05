Twintiger krijgt dan toch 37 maanden cel voor brandstichting in z'n studio

De Afghaan vluchtte naar België toen hij amper 16 jaar oud was. Z’n oom en vader waren vermoord door de taliban en dus moest S.S. de zorg over z’n familie op zich nemen. Hij probeerde een leven op te bouwen in Brugge, maar kreeg vorig jaar de ene tegenslag na de andere te verwerken. Nadat hij op 29 september vorig jaar opnieuw een slecht telefoontje kreeg van z’n moeder, sloegen de stoppen bij S.S. kort na de middag volledig door. Hij zette de kookplaat in z’n studio langs de Sint-Jorisstraat aan, stak vervolgens papier in brand in z'n zetel en gooide er nog enkele boeken op. S.S. vertrok nadien gewoon naar een vriendin. Zijn buren ontsnapten aan de dood.

De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle. De studio van de Afghaan brandde wel zo goed als volledig uit en ook het appartement van z'n buren liep de nodige schade op. S.S. kon kort nadien worden opgepakt en werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij zit nog steeds in de gevangenis. Vreemd genoeg vroeg zijn advocaat op het proces de vrijspraak. Meester Michel Simoens legde uit dat zijn cliënt uit frustratie zijn cursus Nederlands in brand stak. “Er was enkel sprake van rookontwikkeling”, klonk het. “En als er geen vuur is, is er volgens mij ook geen sprake van brandstichting.” De rechter veegde de argumenten van de verdediging echter van tafel en achtte S.S. over de ganse lijn schuldig. Aan zijn buren moet hij in totaal 1.750 euro schadevergoeding betalen.