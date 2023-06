Twintiger in cel voor foltering en ontvoering van ex-vriendin: “Kon breuk niet verkroppen”

Een jonge twintiger uit Brugge zit in de gevangenis omdat hij zijn ex-vriendin heeft gefolterd en ontvoerd. Zijn stoppen sloegen door omdat zij mogelijk een nieuwe vriend had. De feiten waar hij nu van verdacht wordt zijn niet min: poging doodslag, ontvoering, opzettelijke slagen en foltering.

Poging doodslag, ontvoering, opzettelijke slagen en zelfs foltering. Het rijtje tenlasteleggingen waar S.M. zich vrijdagmorgen voor in de Brugse raadkamer moest komen verantwoorden is behoorlijk stevig. De twintiger zit sinds woensdag in de gevangenis en blijft daar alleszins nog een maand langer in voorhechtenis zitten.

S.M. is afkomstig van Syrië, maar hij woont al enkele jaren in ons land. Hij werkt in de horeca in Brugge. En hij had een vriendin. Maar toen zij na hun relatiebreuk mogelijk een nieuwe vriend had, sloegen zijn stoppen door. Hij ging naar haar huis en daar begon de agressie.

Poging doodslag, foltering en ontvoering

Die was zo ernstig dat het parket dus besliste dat het om een poging doodslag gaat. Maar in de woning vernederde hij de jonge vrouw ook helemaal. Zelfs foltering, volgens het parket.

Maar nadien hield hij nog niet op. Want hij reed met zijn slachtoffer naar Parijs, tegen haar wil. En dat beschouwt het parket dan ook als ontvoering. Tot hij op een bepaald moment tóch tot inkeer kwam en terugkeerde naar Brugge. Of zijn slachtoffer daarna de politie belde of hij dat zelf deed, is voorlopig niet duidelijk.

Feit is wel dat hij opgepakt kon worden. Hij verscheen woensdag voor de onderzoeksrechter en die besliste om hem aan te houden. Een goeie uitleg voor zoveel geweld en vernederingen had de jongeman dan ook niet. Wij contacteerden de advocaat van de jongeman. “Maar ik ga inhoudelijk niets over de zaak zeggen”, aldus meester Rik Demeyer.

