Twintiger die Brugs advocatenkantoor terroriseerde krijgt 37 maanden cel

Brugge/Bredene ‘Mirakelman’ Matthieu Bonne (28) wil 8 triatlons in 8 dagen op 8 eilanden afleggen: “Als ik aan Kamp Waes terugdenk, zal ik kracht vinden om door te gaan”

Acht volle triatlons in acht dagen op de acht verschillende Canarische Eilanden: voor die extreme uitdaging staat Matthieu Bonne (28), redder uit Bredene. De avonturier, die je van Kamp Waes kent, liep al de Marathon des Sables, zwom het Kanaal over en slaagde er als eerste in om de hele Belgische kust non-stop af te zwemmen. “Ik ben hier al anderhalf jaar voor aan het trainen.”

19 april