Twintiger belandt met wagen tegen muur aan rotonde bij Kinepolis

30 maanden cel voor inbreker die 45 flessen drank steelt uit kerststal

Een 41-jarige Bruggeling heeft 30 maanden cel gekregen voor drie inbraken. Tom V. sloeg onder meer toe in een kerststal in Oostende. “Ik had geld nodig om verjaardagscadeaus te kopen”, verklaarde hij opvallend genoeg.