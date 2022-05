Twintig maanden cel met uitstel voor Bruggeling (61) die verzonnen zoontje aanbood aan pedofiel

Bij een huiszoeking begin maart 2021 werden foto’s en video’s van kinderporno aangetroffen op de gsm en de tablet van de beklaagde. D. had naar de pedofiel ook foto’s gestuurd van een 13-jarig jongetje, een minderjarig meisje en zelfs van het kleinkind van zijn schoonbroer. Volgens het OM zat de man ook in een WhatsApp-groep waarin kinderporno en bestialiteiten werden uitgewisseld.

Reizen naar Marokko en Thailand

Het openbaar ministerie had drie jaar met uitstel geëist. De verdediging vroeg opschorting en bevestigde dat Dirk D. enkel uit was op een afspraakje met de Oostendenaar. “Dat was domme, onnozele praat. Maar hij heeft nooit kinderen aangeraakt en is zelfs niet geïnteresseerd in minderjarigen”, aldus meester Patrick Bernard Martens. Daarnaast werd gepleit dat de beklaagde helemaal niks van computers kent. De 7.481 beelden op de computer zouden van zijn ondertussen overleden echtgenoot geweest zijn. “Hij komt daar enkel aan om stof af te doen.”