Tweetal bewoners naar ziekenhuis na nachtelijke brand achter rijwoning

Brugge Wagen belandt op dak: Moeder (28) en peuter (2) blijven ongedeerd bij spectacu­lair ongeval

In de Baron Ruzettelaan in Brugge gebeurde woensdagmiddag een spectaculair ongeval. Een 28-jarige vrouw belandde er met haar wagen op zijn dak. Bij haar zat ook haar kindje van twee. Ze bleven allebei ongedeerd. De materiële schade was wel groot.

1 juni