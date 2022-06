Tweede klacht tegen Brugse schooldirecteur over ongepaste berichten naar leerling met mentale beperking: “De verbazing blijft”

Brugge Eindelijk, het eerste Brugse festival zonder coronare­gels: “280 vrijwilli­gers verwennen je tijdens Feest in ‘t Park”

Op het Cactusfestival is het nog twee weken wachten, maar Feest in ‘t Park geldt als dé ideale voorbereiding in het Minnewaterpark. Zaterdag worden 10.000 bezoekers verwacht die kunnen genieten van wereldmuziek, workshops en lekkere hapjes en drankjes. Voor het eerst werken ook 15 vluchtelingen mee, die ingeschakeld zijn door een interimkantoor.

23 juni