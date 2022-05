Twee vermeende mededaders van moord op Milan Meert (15) vrijgelaten

Kust Vermoede­lij­ke organisa­tor van mensensmok­kel met bootjes opgepakt in Groot-Brittannië: “België is hiervoor vaak een transit­land”

Een 29-jarige Iraniër is in Groot-Brittannië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Hewa R. wordt er volgens het Brugse parket van verdacht de leider te zijn geweest van een organisatie die via België boten en ander nautisch materiaal naar Noord-Frankrijk vervoerde.

5 mei