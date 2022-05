Twee uur prikkelarm genieten op de Meifoor: “Voor mensen met autisme, zoals ikzelf, is dit een grote stap vooruit”

Het volume van de muziek ging naar omlaag en er werden geen zware lichteffecten gebruikt. Stijn Vandamme uit Jabbeke, een jongeman van 29 jaar met autisme, is opgetogen. “De kermis ervaar ik door mijn autismespectrumstoornis (ASS) altijd heel intens. Dat komt door de vele geluiden en knipperende lichten die mijn hoofd opneemt als losse informatie en moeilijk kan analyseren. Ik kan moeilijk een geheel beeld van situaties vormen als ik niet meteen een patroon of betekenis herken.”

Omroepstem

Stijn ervaart een bezoek aan de kermis anders en verwarrend. “De omroepstem van een attractie hoor ik bijvoorbeeld even hard als mijn gesprekspartner. Ik kan dit moeilijk uitschakelen. Het is voor mijn hoofd ook verwarrend dat niet iedere attractie dezelfde lichten of muziek gebruikt. In mijn hoofd voelt dit aan als een verandering waardoor ik snel mijn houvast verlies. Een prikkelarme kermis is voor mij een grote stap vooruit, want het maakt mijn bezoek aan de kermis een stuk voorspelbaarder.”