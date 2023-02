Twee politie-inspecteurs gewond bij rellen na Club-Benfica: “Portugese fans konden schijnbaar eenvoudig tickets voor thuisvak aankopen”

De politie was sowieso met heel wat manschappen aanwezig. “Bij gerichte verkeerscontroles op diverse locaties konden we voor de match meerdere wagens tegenhouden waarbij pyrotechnisch materiaal werd gevonden, dat meteen in beslag werd genomen”, vervolgt Depoorter. “De inzittenden werden bestuurlijk aangehouden tot na de wedstrijd. Samen met de Portugese spotters hebben we ook tijdig hun harde kern kunnen identificeren, die zich ophield in de stad. Hoog risico profielen zonder geldig ticket of met een ticket voor een ander vak dan de bezoekerstribune hebben we bestuurlijk aangehouden tot na de match. Het gaat om 25 Portugese voetbalfans.”