Twee politie-inspecteurs gewond bij rellen na Club-Benfica: “Hoe konden Portugese supporters blijkbaar eenvoudig tickets voor het thuisvak aankopen?”

En zeggen dat het zo ontspannen begon. In het centrum van de Brugse binnenstad verzamelden woensdagmiddag heel wat Portugese supporters om zichzelf wat moed in te drinken. In de namiddag verliep dat ook gezapig. Maar gaandeweg veranderde dat. “Er waren veel supporters van Benfica aanwezig in het Brugse centrum, lang voor de match”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Maar bij controles bleken velen onder hen geen ticket op zak te hebben of konden ze een ticket voor een plaatsje buiten het bezoekersvak op de kop tikken.”

De politie was sowieso met heel wat manschappen aanwezig. En dat bleek nodig. “Bij gerichte verkeerscontroles op diverse locaties konden we voor de match meerdere wagens tegenhouden waarbij pyrotechnisch materiaal (zoals Bengaals vuurwerk, red.) werd gevonden, dat meteen in beslag werd genomen”, aldus Lien Depoorter. “De inzittenden werden bestuurlijk aangehouden tot na de wedstrijd. Samen met de Portugese spotters hebben we ook tijdig hun harde kern kunnen identificeren die zich ophield in de stad. Hoogrisicoprofielen zonder geldig ticket of met een ticket voor een ander vak dan de bezoekerstribune hebben we bestuurlijk aangehouden tot na de match. Het gaat om 25 Portugese voetbalfans.”

Volledig scherm Er werd opnieuw heel wat pyrotechnisch materiaal in het stadion gesmokkeld © Photo News

Confrontatie

Maar dan moest het ergste nog komen. Want ondanks alles slaagden toch heel wat Portugese fans erin om zich tussen de Brugse aanhang te mengen in het stadion. In theorie waren er 1.700 Benfica-fans, maar in de praktijk bleken het er een stuk meer. “In het stadion zelf was er door de vermenging van de supporters best wel wat spanning voelbaar, met na de match een hevige confrontatie tussen beide harde kernen onder de Zuidtribune”, bevestigt Lien Depoorter. “Gelukkig konden we snel tussenkomen en erger voorkomen. Twee inspecteurs raakten daarbij wel lichtgewond.”

De zaak wordt nu verder onderzocht. Er zal ook in gesprek gegaan worden met Club Brugge. “Het feit dat Benfica-supporters schijnbaar op eenvoudige wijze tickets konden aankopen voor de thuisvakken maakte het ons, en bij uitbreiding alle veiligheidsmedewerkers, bij momenten heel moeilijk en risicovol. Een evaluatie hiervan dringt zich op korte termijn op“, voegt Directeur Operaties Yves Rotty van de Brugse politie er nog aan toe.

Reactie van Club

Intussen kwam ook Club Brugge met een reactie. “In aanloop naar deze wedstrijd werden door Club strenge maatregelen genomen in functie van de ticketverkoop”, zo klinkt het op de website van blauw-zwart. “Via bepaalde technologische omwegen slaagden 600 Benfica-fans met een Portugees thuisadres of e-mailadres er toch in tickets te kopen, deze tickets werden onmiddellijk geannuleerd en terug gestort. Ondanks al deze maatregelen bleken toch Benfica-supporters in de Brugse vakken aanwezig te zijn. Het onderzoek naar hoe dit is kunnen gebeuren, loopt volop in samenwerking met de politie. Tijdens de wedstrijd hebben onze stewards zeer snel gereageerd door alle Benfica-fans te verzamelen in twee aanpalende vakken naast het uitvak. Daardoor bleef alles tijdens de wedstrijd relatief rustig. Na de wedstrijd waren er schermutselingen met individuele fans. We begrijpen dat dit een zeer onaangename ervaring voor onze eigen fans was en zullen, samen met de politie, alles in het werk stellen om dit te vermijden in de toekomst.”

