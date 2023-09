Twee jaar na dood van Pieter Aspe herleeft inspecteur Van In dankzij Jonas Boets: “Ik treed in serieuze voetsporen, dat besef ik”

“Dit maakt veel meer los bij de mensen dan ik verwacht.” Inspecteur Pieter Van In, het bekendste personage van wijlen Pieter Aspe, is terug in een gloednieuwe thriller. ‘Reünie’ wordt donderdag voorgesteld in het oudste cafeetje van Brugge, waar Van In zijn eerste Duvel dronk. De auteur is Jonas Boets (41). En hij blijkt een opvallende link met de televisiereeks ‘Aspe’ te hebben.