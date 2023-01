Twee jaar met uitstel voor straatoverval, diefstal van Audi en drugshandel

Een jongeman werd op 1 december 2021 op brutale wijze beroofd in de Jan Miraelstraat in Brugge. Via camerabeelden kregen de speurders vier jongeren in het vizier. Ze gaven het slachtoffer vuistslagen in het gezicht, waardoor die een gezwollen neus en een blauw oog opliep. De man werd ook beroofd van zijn Airpods en iPhone 12. Door zijn broek en pet kon Nikola S. (19) uit Brugge geïdentificeerd worden als één van de overvallers. Tijdens een huiszoeking trof de politie op z’n slaapkamer kleine hoeveelheden cannabis en hasj aan.