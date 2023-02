Twee jaar cel voor "zieke man" na 33 diefstallen

Overbevol­king in Brugse gevangenis loopt spuigaten uit: “Met drie in één cel van 8 vierkante meter. Elke dag zijn er incidenten”

In de gevangenis van Brugge zijn er donderdag voor het eerst drie gevangenen gehuisvest in een cel van 8 vierkante meter, geschikt voor één persoon. Dat zeggen de vakbonden en wordt bevestigd door de gevangenissen. “Mensonterend”, klaagt het personeel aan. “Er is inderdaad voor het eerst een matras in een duocel gelegd. En die cel was oorspronkelijk bedoeld voor één persoon, ja”, bevestigt het gevangeniswezen.