Twee jaar cel voor mensensmokkel in koelcontainers in Zeebrugge

Op 17 februari 2021 kregen de hulpdiensten een noodoproep vanuit een koelcontainer in de voorhaven van Zeebrugge. Acht mensen zaten verstopt in een lading briochebrood. De lading was echter afgekeurd, waardoor de ventilatie was afgezet. De slachtoffers hadden al tevergeefs geprobeerd om de container met een ijzeren stang open te breken. Drie dagen later sloegen nog eens zes transmigranten alarm toen ze in een koelcontainer met zuurstofnood kampten.