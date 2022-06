Twee jaar cel voor dealende brommerdief

Zeebrugge Man (35) dobberde twee dagen in bootje rond op zee met 23 transmi­gran­ten, maar wordt nu zelf veroor­deeld als smokkelaar

Een 35-jarige Irakees is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en 184.000 euro boete voor mensensmokkel. Faiz A. dobberde samen met 23 andere transmigranten in een bootje twee dagen rond op de Noordzee. “We hebben de dood in de ogen gekeken”, vertelde Faiz A. (35) na de reddingsactie. Kort nadien bleek zijn rol bij de feiten helemaal anders dan verwacht.

