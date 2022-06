Twee bewoners naar ziekenhuis na nachtelijke brand achter rijwoning

Brugge Hulpdien­sten zoeken tijdlang vergeefs naar ‘kajakker in nood’ die zich van geen kwaad bewust is

Op het kanaal tussen Brugge en Zeebrugge is vrijdagochtend een uur lang gezocht naar een vermeende kajakker in nood. Het reddingsvest van de man had een automatisch noodsignaal uitgestuurd, maar van gevaar bleek geen sprake.

3 juni