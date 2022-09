Tunnels onder parking ‘t Zand worden gereinigd in nacht van 27 en 28 september

Brugge Historisch: Brugse handelaars­ver­e­ni­gin­gen begraven de strijdbijl en houden samen koopweek­end. “We hebben allemaal dezelfde belangen”

Waar het water de voorbije decennia vaak te diep voor was, kan tussen 30 september en 3 oktober wél: alle Brugse handelaarsverenigingen in het centrum slaan de handen in elkaar voor een koopweekend. Eindelijk wijzen alle neuzen in dezelfde richting, na jaren van discussies. “Samen staan we sterk”, zegt Karel Hessels, voorzitter van Langestraat-Hoogstraat.

23 september