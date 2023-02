Tunesiër, die bevel kreeg om België te verlaten na eerdere veroordelingen, riskeert één jaar cel voor illegaal verblijf

BruggeEen dertigjarige Tunesiër heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden omdat hij illegaal in België verblijft. Chadi S. liep tegen de lamp tijdens een mogelijke inbraak in Kortemark. Het openbaar ministerie vorderde een jaar effectieve gevangenisstraf.

De beklaagde trok op 30 oktober 2022 naar Kortemark, naar eigen zeggen om een vriend te bezoeken. S. werd er echter opgepakt op verdenking van een inbraak in een garage. Wellicht zal hij zich later nog voor die feiten moeten verantwoorden. Bij zijn arrestatie bleek ook dat de Tunesiër helemaal niet in België mocht verblijven.

Moest grondgebied al eerder verlaten

Het openbaar ministerie merkte op dat Chadi S. de afgelopen jaren al meerdere veroordelingen opliep, vooral voor diefstallen en illegaal verblijf. Hij kreeg dan ook meermaals een bevel om het grondgebied te verlaten, maar legde dat blijkbaar naast zich neer. “De zaak is eenvoudig. Meneer blijft hier en mag hier niet zijn”, aldus procureur Frank Demeester.

De verdediging pleitte dat S. een vriendin zou hebben in ons land. Volgens zijn advocate was hij zich van geen kwaad bewust. “Hij dacht dat zijn referentieadres bij het OCMW in Roeselare volstond.” In die omstandigheden vroeg de verdediging om een mildere bestraffing. De rechter doet uitspraak op 1 maart.

In een gelijkaardig dossier werd woensdagochtend een 39-jarige Algerijn tot zes maanden effectieve celstraf veroordeeld. Krimo R. liep op 10 oktober 2022 tegen de lamp bij een huiszoeking in een drugszaak. Na het uitzitten van een lange celstraf in de gevangenis van Aarlen had hij nochtans het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten, maar de beklaagde keerde toch gewoon terug naar Oostende. Momenteel zit hij in voorhechtenis voor drugsfeiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.