Trucker gewond bij bizar ongeval op industriezone Wildenburg

Brugge Brugge investeert 4,2 miljoen euro in ‘wijk van de toekomst’: drie straten in Chris­tus-Ko­ning worden veiliger, groener en waterro­buust

In juni starten ingrijpende wegenwerken in Christus-Koning, de wijk net buiten het centrum van Brugge vanaf het Graaf Visartpark. Drie straten worden ‘toekomstgericht’ heraanlegd: de Filips de Goedelaan, Karel de Stoutelaan en Zeger van Malestraat. “Bewoners vroegen zelf om een volledige fietszone in groene lanen”, zegt bevoegd schepen Mercedes Van Volcem.

25 januari