Tribune wordt hersteld, sportvloeren vernieuwd en nooddeuren geïnstalleerd: zo wil de stad Brugge historische sportzalen uit 1970 in stand houden

Voetbal Jupiler Pro League Charles Vanhoutte (Cercle Brugge) na zege tegen Westerlo klaar voor stap hogerop: “Hopelijk snel duidelijk­heid”

Een topseizoen werd door Cercle Brugge zaterdag in stijl afgesloten, met een driepunter tegen Westerlo. Het groen-zwarte publiek feestte alsof hun Vereniging zopas een Europees ticket had afgedwongen, wat volgend seizoen ongetwijfeld de stille ambitie zal worden. Want sinds de terugkeer in eerste klasse vijf jaar geleden doet Cercle Brugge het elk seizoen beter.