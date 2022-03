Treinreiziger ontkent dat hij conducteur met mes bedreigt, maar slachtoffer is “erg aangedaan”

Zeebrugge/Snellegem Topanti­quair Paul De Grande sluit toonzaal in Zeebrugge en verkoopt kasteel in Snellegem: “Maar met pensioen gaan? Ik ben nog maar 73...”

Topantiquair Paul De Grande (73), bekend van het programma ‘Stukken van Mensen’, heeft zijn showroom in Zeebrugge definitief gesloten. Daarmee komt er na net geen vijf jaar een einde aan de antiekzaak in de Vismijnstraat. “Het was een van de bekendste wandelroutes van de streek geworden, maar daarvoor doe je het natuurlijk niet", zegt De Grande, die intussen ook zijn kasteel in Snellegem verkocht. Aan zijn pensioen denkt hij evenwel nog niet, integendeel: “Ik zit boordevol plannen.” Vanaf 13 juni kan iedereen daarvan genieten.

