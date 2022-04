Trein- en trambouwer Astom zoekt 50 nieuwe werknemers voor vestiging in Brugge: “Van pas afgestudeerden tot ‘omschoolbare’ talenten”

Na een succesvolle eerste wervingscampagne in 2020, met 180 nieuwe werknemers in Brugge, zoekt de vestiging personeel voor de bouw van nieuwe regionale M7-treinen voor de NMBS, maar ook voor de onderhoudsactiviteiten. Deze nieuwe werkkrachten voegen zich bij de 2.000 mensen die nu al voor Alstom aan de slag zijn in België.

Na de overname van Bombardier Transportation werd Alstom de enige bouwer van spoorwegmaterieel in België met lokale reseach & development, engineering- en productieactiviteiten voor spoormobiliteitssystemen. De vestiging in Brugge houdt toezicht op de productie van meer dan 635 M7-rijtuigen, bedoeld voor de NMBS. Ze beheert er ook diverse onderhoudscontracten, ter plaatse of via mobiele teams voor TRAXX-locomotieven en de tramvloot van de MIVB in Brussel.