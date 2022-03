Transmigranten die haven op stelten zetten op kerstavond krijgen 6 maanden cel

De politie ontving op 24 december vorig jaar een verontrustend telefoontje. Twee transmigranten meldden dat ze al twee dagen vast zaten op een containerschip in de haven van Zeebrugge. Meteen werden alle middelen ingezet. Voor de politie was het echter zoeken naar een speld in een hooiberg. Alle zoekacties bleven zonder succes, waardoor gevreesd werd voor het ergste. Uiteindelijk kreeg de politie meer dan 24 uur later de melding dat de twee transmigranten aan boord van een containerschip aangetroffen waren in de Franse haven van Le Havre. Ze hadden zich verschanst tussen een lading glas.