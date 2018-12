Transmigranten bellen politie: “Hallo, we zitten vast in een koelcontainer”

Opvoeder die misbruikte jongeren begeleidde zélf veroor­deeld voor kinderpor­no

11:58 Een 33-jarige man uit Brugge is veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel en 4.000 euro boete, waarvan 800 euro effectief, omdat hij kinderporno verzamelde. M.V. was op dat moment nota bene zelf aan de slag als opvoeder in een instelling van de bijzondere jeugdzorg in Brugge waar hij veelal jongeren begeleidde die zelf seksueel misbruikt werden. Dat weerhield hem er niet van om tussen maart 2016 en oktober 2017 zelf een collectie kinderporno aan te leggen. Het waren Amerikaanse autoriteiten die de man op het spoor kwamen nadat hij online beelden had verspreid op een geheim platform. Zij lichtten Europol in die op hun beurt het Belgische federale parket inschakelden. Aan de hand van het IP-adres kon ook het adres en het gsmnummer van de Bruggeling achterhaald worden. Op 10 oktober 2017 volgde dan een inval bij hem thuis. Er werden tal van gsm’s, laptops, harde schijven en een fototoestel in beslag genomen. Daarop werden duizenden foto’s van minderjarige jongens aangetroffen waarvan er 471 kinderpornografisch waren. Daarnaast wedden nog 27 filmpjes aangetroffen. De instelling waar de man werkte werd verwittigd en daar kreeg M.V. meteen zijn ontslag. De man is nu echter aan het werk als begeleider van volwassenen met een mentale handicap. Of hij dat werk zal kunnen behouden is nog maar de vraag. Hij heeft nu immers een strafblad en is voor 10 jaar zijn burgerrechten kwijt.