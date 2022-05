Transmigrant die 250.000 euro won met kraslotje na twee maanden uitbetaald: “Ik wil een huis en een auto kopen. En een goeie vriendin vinden”

Zeebrugge/BrusselDe transmigrant die 250.000 euro won met een kraslotje heeft eindelijk zijn geld gekregen. Omdat de man illegaal in ons land verbleef, was een rekening openen niet mogelijk. En dus kon de Nationale Loterij hem niet uitbetalen. Maar dat lukte donderdagmiddag uiteindelijk tóch en dus is de 29-jarige Algerijn nu plots een pak rijker. “Of hij gelukkig is? Wat denk je zelf?”, zegt zijn advocaat.

Ze staan eindelijk op zijn rekening. De 250.000 euro die een transmigrant zo’n twee maanden geleden won met een kraslotje. Hij diende zich donderdagmiddag bij het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel aan. En daar werd het geld tot de laatste cent op zijn rekening gestort. Maar champagne werd er niet meteen ontkurkt. “Het was behoorlijk zakelijk”, zegt Alexander Verstraete, de advocaat van de winnaar, die hem begeleidde. “Dus van een feeststemming was niet meteen sprake. Al kan dat ook aan mijn cliënt gelegen hebben, want hij is van nature een rustige, nuchtere persoon.”

De 29-jarige Algerijn verblijft momenteel in Brussel. Maar twee maanden geleden zakte hij meer dan geregeld naar Zeebrugge af. Hij probeerde er - tevergeefs - verschillende keren om via de haven naar Groot-Brittannië te geraken. En hij ging er zowat dagelijks eten halen bij de plaatselijke pastoor.

1 kans op 1.250.000

Het was dan ook in de kustgemeente dat hij supermarkt Spar op woensdag 13 april binnenstapte. Niet voor eten of drank, maar wel voor een kraslotje: een CA$H van vijf euro. Hij stapte buiten, ging op een bankje zitten en kraste. Tot zijn eigen verbazing - hij had 1 kans op 1.250.000 - won hij maar liefst 250.000 euro. Hét grote probleem: de Nationale Loterij betaalt nooit cash en de man kon door zijn illegale status geen rekening openen.

Dus stapte hij met zijn vragen de supermarkt binnen en werd daar naar de Nationale Loterij doorverwezen. Maar daar hoorden ze meer dan een week lang niets van de man. En ook in Zeebrugge werd hij niet meer opgemerkt. Zo lang zelfs dat ook de politie zich met de zaak ging bemoeien. Zij slaagden er snel in om hem te identificeren, maar men vreesde dat het begeerde lotje mensen met slechte bedoelingen op ideeën had gebracht.

Volledig scherm Kraslotje CASH (5 euro) © Benny Proot

Een vrees die nog versterkt werd toen drie mannen zich zo’n twee weken later bij de Nationale Loterij kwamen melden. Mét het winnende lotje, maar zonder de eigenlijke winnaar. De loterij verwittigde de politie en het trio werd in de boeien geslagen. Maar terwijl zij in een cel zaten, diende de winnaar zich plots bij het politiekantoor aan. “Ik ken hen en ik heb hen het lotje gegeven”, klonk het. “Eén van hen heeft een rekeningnummer en ik zou dat nadien met hem regelen.” Het trio werd vrijgelaten, maar de politie hield het lotje wel bij in een kluis. Tot de transmigrant zijn administratie in orde had gebracht.

Volledig scherm De jongeman in gesprek met zijn advocaat Alexander Verstraete. © Photo News

En voor die administratie nam hij een advocaat onder de arm. Meester Alexander Verstraete slaagde er uiteindelijk in om een rekening voor hem te openen. “En die staat op zijn naam. Dat was uiteindelijk het belangrijkste”, zegt hij. “Of het om een Belgische rekening gaat? Daar mag ik op zijn vraag niets over zeggen. En of hij nu asiel in ons land heeft aangevraagd? Ook daar wil hij niets over kwijt.”

En ook bij de Nationale Loterij houdt men de lippen stijf op elkaar als het over de praktische kant van de zaak gaat. “Maar wij kunnen wel zeggen dat we heel tevreden zijn dat dit uiteindelijk tot een goed eind gebracht is”, zegt woordvoerster Joke Vermoere. “We hebben altijd gezegd dat die man dat geld eerlijk heeft gewonnen en dat we hem dus zouden uitbetalen. Daar is een administratieve molen aan vooraf gegaan. Maar het is geregeld en daar is iedereen blij om.”

Volledig scherm Transmigrant koopt kraslot en wint 250.000 euro... Bij de Spar in Zeebrugge. © Tim Lescrauwaet

En dus is de Algerijnse man sinds vandaag officieel 250.000 euro rijker is. Maar of hij van plan is om in ons land te blijven is dus onduidelijk. Al had hij dat eerder wel al zo verklaard. “Ik wil hier blijven. België is een goed land. Met het geld wil ik een huis en een auto kopen. En een goeie vriendin vinden”, zei hij in een gesprek met onze krant.

Anonimiteit

Maar wat hij nu effectief met het geld zal doen, weet zelfs zijn advocaat niet. “En dat hoeft hij mij natuurlijk ook niet te vertellen”, zegt meester Verstraete. “Ik ben vooral blij dat ik hem heb kunnen helpen. Ik hoop dat hij nu in alle rust en anonimiteit van zijn geld zal kunnen genieten.”

LEES OOK: