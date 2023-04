Trailer operator NDQ investeert 11 miljoen euro in nieuw magazijn met spoorverbinding

Bouw van nieuwe Brugse expohal BRUSK kan nu echt starten: “Van zodra we openen, zal het hier bruisen”

In het hart van Brugge, naast het Groeningemuseum, is de bouw van de nieuwe expohal BRUSK gestart. Het wordt het grootste en met 44 miljoen euro ook het duurste bouwproject van de komende jaren in Brugge. De opening volgt in het voorjaar van 2025. “Deze plek moet 365 dagen per jaar toegankelijk zijn voor iedereen.”