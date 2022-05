Tour des Reines voor de tweede keer gestart in Brugge

Zondagmorgen is het startschot gegeven voor Tour des Reines op de burg. Het is de tweede editie. “In 2019 trokken we van Brugge naar Venetië met 18 teams. Dit jaar trekken we van Brugge naar Wenen met 29 teams”, licht Wim Decraemer toe. “Deze rally is uniek in zijn soort. Het is een 6 daagse oldtimerrit met regularity-proeven waarbij de deelnemers op bepaalde stukken dezelfde gemiddelde snelheid moeten halen. De wedstrijd is bovendien enkel voor vrouwen. Dat kan je momenteel enkel vinden in het buitenland”, zegt Decraemer. “We zijn met 30 teams nemen en 60 deelnemers. We houden het bewust klein. Er wordt gereden met oldtimers die minimum 30 jaar oud zijn. De oudste is van 1959, een Porche 356 cabrio.” Zondagavond kwam de rit aan in Durby voor de eerste tussenstop. De Tour des Reines lokt alvast heel wat kijklustigen. “Mensen komen graag eens kijken naar de unieke wagens.”