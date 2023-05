Tot jaar cel gevraagd voor slagen na verdwijning van gsm

MIJN STAD. Het Brugge van Cer­cle-spe­ler Thibo Somers (24): “Het Jan Breydelsta­di­on is óp, in onze kleedkamer is de tijd blijven stilstaan”

Hoewel hij in De Haan is opgegroeid en straks in Zedelgem komt wonen, is Cercle-middenvelder Thibo Somers (24) voor altijd verbonden met Brugge. Hij liep er school en speelt er sinds zijn achtste voor de Vereniging, waar hij een prima seizoen speelde. Thibo neemt ons mee door Brugge, waar zijn leven rond meer draait dan sporten alleen: “Onze kinesist gaf me een lijstje met de beste tapasrestaurants in Brugge.”