Tot drie jaar cel voor Roemeense bende na verschillende ramkraken

De bende sloeg een eerste keer toe in de Base-winkel in Kortrijk vorig jaar. Daarna verbrijzelden ze telkens de glazen toegangsdeuren van de Base-winkel in Brugge, de Orange winkel in Kortrijk en Lab9 in Roeselare. Telkens gingen ze er met een grote hoeveelheid gsm’s en tablets vandoor. Eén keer zelfs voor een buit van zo’n 25.000 euro. Ze slaagden erin om hun materiaal erg snel te verkopen in Roemenië. Na de laatste feiten in Kortrijk kwamen speurders hen op het spoor nadat ze een kasticket van een Q8-tankstation achterlieten op de plaats van de feiten. Via de camerabeelden konden de daders aan de verschillende feiten gelinkt worden. Twee van hen konden worden opgepakt en gingen over tot bekentenissen. Vier van hen zijn nog altijd op vrije voeten en staan internationaal geseind.