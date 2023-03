Tot 8 jaar cel gevraagd na vondst van 75 kilogram cocaïne tussen lading maniok

Een 69-jarige Nederlander riskeert in de Brugse rechtbank 8 jaar cel voor de invoer van cocaïne. Het dossier ging van start toen in een container in de haven van Zeebrugge 75 kilogram cocaïne werd ontdekt. De drugs zaten verstopt tussen een lading maniok uit Zuid-Amerika.

Het was de douane die de cocaïne op 8 januari 2021 onderschepte. De drugs, die een straatwaarde hadden van een kleine vier miljoen euro, zaten verstopt tussen een lading maniok uit Costa Rica. Een vrachtwagenchauffeur kon ter plekken worden opgepakt. Gregory F. (29) uit Kortemark had de taak om de container op te halen in Zeebrugge. Hij verklaarde zelf dat hij dat in opdracht moest doen van de plusopa van z’n vriendin. De Nederlander Louis V. (69) ontkende dat echter met klem.

Ook de Nederlander Adolph Z. (32) en drie transportfirma’s moesten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Z. zou op 8 januari 2021 een oogje in het zeil hebben gehouden in Zeebrugge. Ook hij ontkende echter elke betrokkenheid bij de drugstrafiek. Volgens het Openbaar Ministerie was Louis V. niet aan z’n proefstuk toe. Procureur Frank Demeester stelde op het proces dat de Nederlander in het verleden al meerdere smokkels opzette en vorderde daarom een effectieve celstraf van 8 jaar. Adolph Z. en Gregory F. riskeren voor hun betrokkenheid respectievelijk 5 en 4 jaar cel.

De advocaten van beide Nederlanders vroegen de vrijspraak. Meester Bram Elyn gaf toe dat z'n cliënt fruit invoerde vanuit Zuid-Amerika. Hij beweerde echter dat dat nooit via Zeebrugge gebeurde. “Met die container maniok uit Costa Rica had m’n cliënt helemaal niets te maken”, pleitte Elyn. Ook Z. vroeg om vrijgesproken te worden. Zijn advocaat vroeg om de zaak kort uit te stellen, maar daar gingen de rechters niet op in. Vonnis op 17 april.

