Tot 40 maanden cel voor cocaïnehandel

De man werd op 18 januari 2020 staande gehouden in z’n voertuig aan een zwembad in Brugge. Hij had drie paxons cocaïne, een zakje cannabis en 1.700 euro cash geld op zak. Tijdens een huiszoeking troffen speurders in de garage van J.G. nog eens 277 gram cocaïne aan. G. beweerde aanvankelijk dat hij slechts af en toe drugs gebruikte. De jas en cocaïne waren volgens hem van z’n neef A.U. (40) uit Brugge. Die laatste gaf dat ook toe, maar moest achteraf bekennen dat hij eigenlijk gewoon J.G wilde helpen. Die laatste gaf uiteindelijk ook toe dat hij sinds september 2019 cocaïne aan het verkopen was.