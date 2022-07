Tot 30 maanden cel voor Brugs gezin na grote drugsvangst in hun woning

G.D. (26) werd op 18 juli 2021 aan de kant gezet door de politie door zijn onaangepast rijgedrag. In de Volkswagen Sharan hing een duidelijke cannabisgeur. De Albanese vriendin van de twintiger zat mee in de auto. In haar handtas werd 127 gram cannabis aangetroffen. Na de onderschepping beslisten de speurders een huiszoeking uit te voeren in de woning van het gezin D. in Sint-Kruis, bij Brugge. Op een zolderkamer werden bijna anderhalve kilogram cannabis, 3,6 kilogram ketamine, 216 gram MDMA, 12 gram speed, 925 2C-B-pillen, 2,2 kilogram amfetamines, 42 gram cocaïne en meer dan 32.000 euro aangetroffen, verstopt in een zak.